С заботой о клиентах: Сбер поздравляет с Днем пожилого человека

1 октября в мире отмечается Международный День пожилого человека. Сбер особое внимание уделяет старшему поколению - более 3,2 миллионов пенсионеров получают пенсию в Волго-Вятском банке Сбербанка*.

Без опыта поколений невозможно представить наше будущее, поэтому Сбербанк особенно ценит своих клиентов старшего возраста и предлагает им ряд дополнительных привилегий. Например, для людей, которые получают пенсию в Сбербанке, действуют специальные предложения: бесплатная СберКарта с бонусами СберСпасибо за покупки по карте и возможностью экономить, счёт Активный возраст с повышенной доходностью.

В фокусе отдельного внимания Сбербанка – предоставить пенсионерам возможность разными способами взаимодействовать с банком, минимизировать посещение отделений. Например, благодаря приложению Сбербанк Онлайн можно совершить практически все необходимые регулярные платежи и необходимые операции.

Сбер заботится не только о финансах старшего поколения, но и об их здоровье и долголетии. Например, благодаря сервису СберЗдоровье они могут получить консультацию квалифицированных врачей, не выходя из дома. А благодаря онлайн-сервису Сбер Еаптека – заказать необходимые лекарства онлайн с доставкой.

В 2022 году Сбер присоединился к волонтерскому проекту о когнитивном здоровье людей старшего поколения «Деменция.net», организованному благотворительным фондом «Память поколений». Волонтеры банка прошли обучение, получили сертификаты и проводят просветительские и профилактические занятия по проблеме деменции. Принять участие в мероприятиях может любой человек, для этого нужно обратиться в Министерство социальной защиты региона.

В условиях стремительного развития цифровых технологий, Сбербанк видит ключевой своей задачей помочь освоиться представителям «активного возраста» с новыми сервисами, полноценно использовать финансовые инструменты и при этом минимизировать посещение мест скопления людей, экономить время и средства. Именно поэтому Сбербанк поддерживает проект «Активный возраст» благодаря которому пенсионеры могут повысить свою финансовую грамотность и пройти короткие курсы.

При поддержке местных общественных организаций лидеры Сбера регулярно проводят лекции и мастер-классы по финансовой грамотности по наиболее актуальным темам: правила безопасности при использовании банковских продуктов и услуг, защита от мошенничества, социальная инженерия, бюджет современного пенсионера, оплата услуг ЖКХ и пр. За 2022 год эксперты Волго-Вятского банка Сбербанка обучили более 2 тысяч человек.

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Старшее поколение – это наши самые важные клиенты. День пожилого человека для каждого из нас ещё один повод задуматься о значимости бережного отношения к ним. Но важно делать это не только один раз в году, а повседневно. Каждому из нас необходимо помогать старшему поколению осваиваться в меняющемся мире, делая их жизнь проще, комфортнее и безопаснее».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.