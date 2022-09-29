Договоры о вступлении в состав РФ новых территорий будут подписаны 30 сентября в 15:00

Российский президент Владимир Путин в предстоящую пятницу, 30 сентября, примет участие в церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Все состоится в 15:00 в Кремле, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии", — сказал Песков.

Он отметил, что это будет отличный от послания президента Федеральному Собранию формат. Само послание состоится позже, о его дате сообщат заблаговременно.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.