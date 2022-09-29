Женщина, бегущая из РФ, рассказала, что осетины их не уважают, в кафе дверь перед носом захлопнули

Россияне, которые после объявления частичной мобилизации, рванули за пределы РФ, начали сталкиваться с неприязненным и даже враждебным отношением к себе, пишет "Свободная пресса".

В частности, недовольны поведением уклонистов жители Осетии, через эту республику лежит путь на границу с Грузией.

"Я четыре дня пробыла в Осетии, благодаря тому, что я стоял в пробке на Ларсе. В магазине Нижнего Ларса продавец послал всех. Женщина захлопнула перед носом дверь кафе, когда попросили кипятка. Вчера купить бензин можно было только по 2000 руб за 5 литров. Когда остановили местных помогаек, один из них спрыгнул с машины, и начал бросаться на нас с ножом. В течение четырех дней я видел сотни местных и никто из них по-человечески себя не вел", - пишет россиянка.

Массовые и нездоровые спешные сборы, хаотическая суетливость "бегунов" порождают смесь горького раздражения, усталой брезгливости. И не только у местных жителей.