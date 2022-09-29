В Татарстане мобилизованный мужчина учинил у военкомата дебош

В Набережных Челнах местный житель, приняв изрядную порцию алкоголя, устроил дебош у здания военного комиссариата в 43-м комплексе.

Мобилизованный мужчины был агрессивным, громко кричал матом, провоцировал всех на драку. Полицейские потребовали, чтобы резервист прекратил хулиганить, но тот категорически отказался успокоиться.

Пришлось арестовать призывника. Суд назначил ему арест на 3 суток. Вину мужчина признал. После освобождения он сможет присоединиться к группе мобилизованных и отправиться в пункт сбора.