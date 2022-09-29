«Страха особо нет»: из военкомата Кировского и Московского районов в Казани отправили мобилизованных

Очередная группа мобилизованных казанцев отправилась в пункт сбора из военкомата Кировского и Московского районов Казани.

Получившие повестку мужчина начали собираться у военного комиссариата еще с 7 утра, но хаоса не было. Все приходили к указанному времени, а потому удалось избежать столпотворения и неразберихи.

"Повестку получил вчера. Сразу собрал все необходимое и вот я тут. Страха какого-то особо нет. Да, чуть мандраж, но и он пройдет. Больше родители переживают", – рассказал один из мобилизованных, его цитирует "Татар-Информ".

Документы на каждого мобилизованного были оформлены быстро, призывников посадили в автобус и под "Прощание славянки" отправили в пункты сбора.