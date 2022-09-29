Власти Казани распорядились организовать подготовку школьников к военной службе

В Казани в 2022 году будет организована подготовка учеников школ и колледжей к военной службе. Школьники и студенты должны получить знания по основам службы в армии, принять участия в сборах, говорится в постановлении исполкома столица Татарстана.

Также в документе оговорено, что учащиеся должны быть вовлечены в занятия военно-прикладными видами спорта.

Занятия по основам военной службы проведут также с достигшими 16-летия казанцами, не обучающимися в образовательных организациях. Военные комиссары города должны также организовать проведение медицинского освидетельствования и обследования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. кроме того, предусмотрено проведение лечебно-оздоровительных мероприятий и санитарно-гигиенического просвещения граждан, подлежащих призыву на военную службу.