«Это было просто «Вау!»: Сабина Фаттахова из Казани приняла участие в шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ»

В конце августа на ТНТ стартовало масштабное танцевальное шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ», где танцоры со всей России будут бороться за место в финале и главный приз в размере 7 000 000 рублей. Турнирная сетка останется без изменений – члены жюри определяет победителей в баттлах в четырёх категориях: соло, дуэты, дети и команды. Баттлы продолжаются до тех пор, пока не останется по одному представителю от каждого сегмента. В финал выходят лучшие из каждой категории – они же и разделят между собой вышеупомянутый призовой фонд.

В новом выпуске пройдет выступление нашей землячки – Сабины Фаттаховой. Девушка танцует почти всю свою сознательную жизнь, так как мама является её тренером и хореографом. Мы решили с ней немного побеседовать и узнать о ней чуточку больше!

Расскажите немного о своём творческом пути? С каких лет танцуете и почему решили выбрать в качестве хобби именно танцы?

- Я танцую уже на протяжении 13 лет. Всё случилось довольно просто – моя мама является моим хореографом, наставником и педагогом, и в три года она отправила меня на художественную гимнастику и танцы. Так получилось, что я решила связать свою жизнь с танцевальной индустрией.

Какой стиль исполняет дуэт Сабина/Амир?

– Мы с Амиром исполняем много стилей, развиваемся в более пяти направлениях одновременно. Основными же стилем всё-таки является дэнсхолл, в этом стиле мы баттлим, даём различные МК, и можно с уверенностью сказать, что мы являемся профессионалами этого стиля. Также мы ещё исполняем хип-хоп, вог, контемпорари и другие техники. Также тренируем акробатику и хаус.

Почему решили выступать дуэтом именно с Амиром? Выступали ранее в таком составе?

– С Амиром мы решили выступить в паре, потому что мы решили, что если объединим наши сильные стороны, то получится очень крутая картинка, а как итог – классный результат! С Амиром в отношениях мы находимся где-то три года, поэтому нам не составило никакого труда выступить в дуэте. Плюс, до этого мы выступали в паре, баттлили.

Решение пойти на «НОВЫЕ ТАНЦЫ» – спонтанное решение или хорошо продуманный шаг?

– Решение пойти на проект «НОВЫЕ ТАНЦЫ» – это что-то среднее. Мы за год хотели попасть туда, начали готовиться за несколько месяцев, но всё же, когда приняли решение пойти туда, мы сделали это всё обдуманно, ездили по разным хореографам для постановки танца. Могу уверенно сказать, что у нас была очень интенсивная подготовка, поэтому к участию мы отнеслись очень серьезно.

Какие эмоции испытали при выходе на сцену? Довольны ли своим выступлением перед звездным жюри?

– Вообще когда я вышла на сцену, я почувствовала полную эйфорию, это было просто «Вау!». У меня нет каких-то определенных слов, которые могут описать мои эмоции в тот момент. Я просто вышла, у меня не было страха, я просто наслаждалась танцем, на сцене я чувствую себя в своей тарелке.

Какие планы и цели на будущее? Какие танцевальные олимпы хотели бы покорить?

– Целей и планов много! Например, участвовать в других коммерческих ТВ-проектах, во всевозможных других проектах и классах, улучшать своё мастерство с помощью различных классов и МК. В общем, планы и цели на будущее грандиозные!

Включай ТНТ сегодня в 21:00, смотри новый выпуск шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ» и поддерживай наших ребят из Казани!