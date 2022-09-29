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Фото предоставлено пресс-службой телеканала "ТНТ"

«Это было просто «Вау!»: Сабина Фаттахова из Казани приняла участие в шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ»

29.09.2022, 10:46 80 prokazan.ru

В конце августа на ТНТ стартовало масштабное танцевальное шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ», где танцоры со всей России будут бороться за место в финале и главный приз в размере 7 000 000 рублей. Турнирная сетка останется без изменений – члены жюри определяет победителей в баттлах в четырёх категориях: соло, дуэты, дети и команды. Баттлы продолжаются до тех пор, пока не останется по одному представителю от каждого сегмента. В финал выходят лучшие из каждой категории – они же и разделят между собой вышеупомянутый призовой фонд.

В новом выпуске пройдет выступление нашей землячки – Сабины Фаттаховой. Девушка танцует почти всю свою сознательную жизнь, так как мама является её тренером и хореографом. Мы решили с ней немного побеседовать и узнать о ней чуточку больше!

Расскажите немного о своём творческом пути? С каких лет танцуете и почему решили выбрать в качестве хобби именно танцы?

- Я танцую уже на протяжении 13 лет. Всё случилось довольно просто – моя мама является моим хореографом, наставником и педагогом, и в три года она отправила меня на художественную гимнастику и танцы. Так получилось, что я решила связать свою жизнь с танцевальной индустрией.

Какой стиль исполняет дуэт Сабина/Амир?

– Мы с Амиром исполняем много стилей, развиваемся в более пяти направлениях одновременно. Основными же стилем всё-таки является дэнсхолл, в этом стиле мы баттлим, даём различные МК, и можно с уверенностью сказать, что мы являемся профессионалами этого стиля. Также мы ещё исполняем хип-хоп, вог, контемпорари и другие техники. Также тренируем акробатику и хаус.

Почему решили выступать дуэтом именно с Амиром? Выступали ранее в таком составе?

– С Амиром мы решили выступить в паре, потому что мы решили, что если объединим наши сильные стороны, то получится очень крутая картинка, а как итог – классный результат! С Амиром в отношениях мы находимся где-то три года, поэтому нам не составило никакого труда выступить в дуэте. Плюс, до этого мы выступали в паре, баттлили.


Решение пойти на «НОВЫЕ ТАНЦЫ» – спонтанное решение или хорошо продуманный шаг?

– Решение пойти на проект «НОВЫЕ ТАНЦЫ» – это что-то среднее. Мы за год хотели попасть туда, начали готовиться за несколько месяцев, но всё же, когда приняли решение пойти туда, мы сделали это всё обдуманно, ездили по разным хореографам для постановки танца. Могу уверенно сказать, что у нас была очень интенсивная подготовка, поэтому к участию мы отнеслись очень серьезно.

Какие эмоции испытали при выходе на сцену? Довольны ли своим выступлением перед звездным жюри?

– Вообще когда я вышла на сцену, я почувствовала полную эйфорию, это было просто «Вау!». У меня нет каких-то определенных слов, которые могут описать мои эмоции в тот момент. Я просто вышла, у меня не было страха, я просто наслаждалась танцем, на сцене я чувствую себя в своей тарелке.

Какие планы и цели на будущее? Какие танцевальные олимпы хотели бы покорить?

– Целей и планов много! Например, участвовать в других коммерческих ТВ-проектах, во всевозможных других проектах и классах, улучшать своё мастерство с помощью различных классов и МК. В общем, планы и цели на будущее грандиозные!

Включай ТНТ сегодня в 21:00, смотри новый выпуск шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ» и поддерживай наших ребят из Казани!

Дети Культура/Искусство
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«Сейчас движемся медленно»: военный эксперт Кнутов объяснил, почему СВО ускорится после мобилизации
15:01, 21.09.2022
С 1 октября водители смогут предъявить инспектору ГИБДД электронные права
14:03, 21.09.2022
«Госуслуги» обрушились после сообщений о повестках во время частичной мобилизации в портале
13:55, 21.09.2022
Бывший ректор авиационного института пролетел несколько пролетов лестницы и погиб в стенах вуза
13:32, 21.09.2022
В Минобороны РФ рассказали об этапах частичной мобилизации
13:17, 21.09.2022
«Вопиющий вандализм»: в Москве заметили распиленный элитный внедорожник Aurus Komendant
11:47, 21.09.2022
«Не могу не сказать»: в Минобороны впервые с марта назвали число погибших в зоне СВО россиян
11:39, 21.09.2022
«Если призовут, ипотеку заплатите из своей новой получки»: в ГД высказались о частичной мобилизации
10:24, 21.09.2022
Мужчина внезапно умер, запив пивом назначенные врачом антибиотики
10:02, 21.09.2022
Министр обороны РФ Шойгу пояснил, кого именно призовут на фронт в рамках частичной мобилизации
09:23, 21.09.2022
Путин: в России сегодня объявляется частичная мобилизация
09:11, 21.09.2022
«Все хотят слышать от Путина это»: политолог Марков пояснил, как можно быстрее завершить СВО
07:14, 21.09.2022
Бывшая сотрудника СИЗО в ДНР рассказала, что россиянам-пленным не разрешали давать еду
06:56, 21.09.2022
«Больше возиться с ними не будем»: Кадыров заявил о новой тактике спецоперации на Украине
05:00, 21.09.2022
Многодетная Валя Исаева, родившая своего первенца в 11 лет, собралась разводиться с мужем из-за СВО
00:01, 21.09.2022
Вот такая мужская дружба: трое мужчин изнасиловали и убили своего товарища
20:00, 20.09.2022
Названа дата референдума в ДНР: Донецкая республика намерена присоединиться к России
14:39, 20.09.2022
Украинский экипаж оказался заживо замурованным в танке под Херсоном: крутили башней, просили спасти
13:28, 20.09.2022
Двухлетняя девочка внезапно умерла во время прогулки в детском садике
09:38, 20.09.2022
Женщина пыталась похитить с детской площадки игравших во дворе детей
07:22, 20.09.2022
Бывший офицер рассказал, как пьяные солдаты ВСУ расстреливали собственных сослуживцев
07:14, 20.09.2022
Это не то, что кажется: главврач Боткинской больницы рассказал о симптомах очень странной ОРВИ
06:52, 20.09.2022
Украинские военные разыскивают в захваченном Купянске тех, кто сотрудничал с Россией
06:35, 20.09.2022
«Ложитесь под любого за деньги»: что Жириновский прямо в лицо высказал Пугачевой 10 лет назад
00:01, 20.09.2022
Появились подпольные бойцовские клубы, в которых подростки дерутся за деньги
12:07, 19.09.2022
Ответственность нести не хотят: ВСУ не оправдали ожиданий США и ЕС при контрнаступлении
11:32, 19.09.2022
Вышла оплатить интернет: небольшой осколок боеприпаса НАТО лишил 20-летнюю девушку обеих ног
10:36, 19.09.2022
УК «​развязали руки»: схема оплаты услуг ЖКХ с 2023 года существенно изменится
06:43, 19.09.2022
Политик Владимир Жириновский предвидел дату окончания спецоперации на Украине
15:35, 17.09.2022
Минобороны РФ: попытка наступления ВСУ в Херсонской области с треском провалилась
15:18, 17.09.2022
Женщина за деньги приводила к педофилу детей: оба изверга задержаны
09:43, 17.09.2022
«Посмотрим, чем закончатся»: Путин прокомментировал заявления Киева о контрнаступлении
09:18, 17.09.2022
Вильфанд пообещал аномальное бабье суперлето Татарстану
00:01, 17.09.2022
Неизвестный мужчина ударил на улице женщину по голове и отобрал сумку с 5 миллионами
20:00, 16.09.2022
Вот так находка: грибники нашли в лесу череп и женские красные трусы
19:00, 16.09.2022
Программист зарубил экс-жену топором на глазах у тещи и дочки-подростка
16:11, 16.09.2022
Генерала ФСИН сдала обиженная бывшая любовница: его обвинили в коррупции
13:02, 13.07.2022
В России зафиксирован первый случай оспы обезьян: Стоит ли казанцам бояться новой пандемии?
18:17, 12.07.2022
Люди с полными тележками, но без акул и фрикаделек: Как проходят последние дни ИКЕА в Казани
17:41, 24.06.2022
Побег или взвешенное решение?: Почему среди жителей Казани вырос спрос на покупку жилья в Турции
19:26, 23.06.2022
Нет, вам нужен парк и точка: Казанку около Чаши намерены засыпать, несмотря на протесты горожан
19:49, 18.06.2022
Изменился ли вкус: что стало известно после открытия первого в Казани ресторана фастфуда Вкусно и то
19:02, 17.06.2022
Пустые полки и заполненные тележки: Как в Казани проходит последняя рабочая неделя Декатлона?
18:18, 15.06.2022
Золотые унитазы - теперь не редкость: В Казани резко подорожала сантехника, цены шокируют
18:26, 10.06.2022
Прощай, МакДак! Теперь официально!: В Татарстане закрылись все 19 ресторанов, что будет дальше?
18:35, 09.06.2022
Остается только молиться!: Казанцев шокировали новые машины АВТОВАЗа без подушек безопасности
18:46, 08.06.2022
Написали десять, а отловили пять: Как обстоят дела с проблемой бездомных собак в Казани?
16:49, 07.06.2022
Их уже полгода никто не носит!: В Татарстане отменили масочный режим, но этого никто и не заметил
16:02, 03.06.2022
Пока без фрикаделек и акул: ИКЕА возобновила работу в Казани, но не так, как все предполагали
16:56, 31.05.2022
Холод - не повод срывать начало купального сезона: Казанцы уже вовсю плавают и загорают
15:44, 24.05.2022
Ассортимент больше, стоимость ниже: Где в Казани овощи дешевле в супермаркетах или на рынке?
17:45, 20.05.2022
Сахарные войска отступили: сахара в магазинах полно и он никому не нужен
17:47, 19.05.2022
Писали жалобы во все инстанции: жители дома Казани две недели сидят без горячей воды, кто виноват?
16:53, 18.05.2022
Вместо Биг Мака будет Татбургер: Как казанцы отреагировали на окончательный уход McDonald's
20:16, 09.05.2022
Без них у нас не было бы ни свободы, ни жизни, ничего: Как прошел Бессмертный полк в Казани?
18:37, 28.04.2022
Хочу попрыгать на Луне: Казанцы рассказали о том, хотели бы они стать космическими туристами
18:05, 27.04.2022
Предательства мы не прощаем: Что думают казанцы о возвращении покинувших российский рынок брендов?
19:17, 26.04.2022
Это вам не Остров Мечты и не Диво Остров: Что осталось от парка аттракционов Кырлай
18:44, 25.04.2022
Проще выкинуть одежду и новую купить: Почему в Казани резко взлетели цены на средства для стирки
16:09, 22.04.2022
Снились сочные стейки!: Корреспондент Prokazan.ru о том, каково было начать держать пост
18:40, 21.04.2022
С ума сошли! Мы разоримся!: Жители Казани шокированы очередным повышением цен в транспорте
18:37, 20.04.2022
Один раз сдал и втянулся: Житель Казани рассказал, как стал донором и ловит кайф от помощи людям
18:01, 14.04.2022
В России резко вырос спрос на пиво и водку: как с этим обстоят дела в Татарстане
16:38, 12.04.2022
Он сказал Поехали!: Что казанцы знают о Дне космонавтики и о подвиге Юрия Гагарина
18:26, 11.04.2022
Скоро на лопухи перейдем: Почему в Казани массово скупают туалетную бумагу, а цены подняли в разы
19:26, 05.04.2022
Ни в какие ворота уже, с ума сошли: В Казани резко подорожали овощи, покупатели в шоке от цен
18:26, 28.03.2022
Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?
16:12, 25.03.2022
Мальчик, водочки нам принеси!: Возвращение Брата 2 в кинотеатрах Казани собрало аншлаг
11:34, 20.01.2022
Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью