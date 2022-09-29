Президент Турции огорчил мировое сообщество: «Если Путин что-то задумал, он так и сделает»

Президент Турции Тайип Эрдоган высказался о проведенных референдумах в Донбассе и сильно, по всей видимости, огорчил мировое сообщество. Он заявил, что если российский лидер "что-то задумал, он так и сделает".

Эрдоган, говоря о референдумах на освобожденных территориях, отметил, что его беспокоит возможность присоединия новых территорий к РФ.

"Это может произойти, потому что господин Путин, которого я знаю, если он что-то задумал, он так и сделает, и такая ситуация есть", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu, цитирует РИА Новости.

Ранее турецкий лидер заявил, что надеется на телефонные переговоры с Путиным в четверг, 29 сентября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду сообщал, что телефонные переговоры президента России с турецким коллегой пока не планируются.