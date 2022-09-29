Спикер Госдумы Володин заявил о запрете выезда за границу для состоящих на воинском учете

Жителям РФ, которые состоят на воинском учете, с момента объявлении частичной мобилизации, запрещен выезд с места жительства, в том числе и за границу, если они не получили соответствующего разрешения от военкомов. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что это - не произвол, а требование ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ".

"Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные", — отметил Володин, подчеркнув, что на информационных ресурсах по вопросу о выезде военнообязанных за границу даются противоречивые разъяснения.

В Минобороны РФ несколько дней назад поясняли, что во время действия частичной мобилизации ограничений передвижений граждан не предусматривается.