«Пир во время чумы»: в Казани возмутились выделением 14,8 млн рублей на новогоднее украшение города

Известия из мэрии о выделении 14,8 миллиона рублей на оформление Казани к Новому году, вызвало справедливый гнев казанцев. В непростые времена, когда всей стране приходится "затянуть пояса", считают жители города, не время выбрасывать такие большие деньги на фонарики и подсветку. Этой сумме из бюджета можно найти более достойное предназначение, считают казанцы.

Некоторые предлагают выделить эти средства на сбор мобилизованных, чтобы они были обеспечены всем необходимым не за свой счет, а с помощью города. Нашлись и те, кто вовсе назвал предстоящую новогоднюю подготовку "пиром во время чумы".

"Деньги бюджетные девать некуда, похоже. Неужели не понимают, что хоть 1 октября ставь елку, никого это не обрадует. Настроение у всех тревожное, время непонятное, не до праздников...", - пишут казанцы.

Также были предложения пустить деньги на ремонт канализации и сетей или на усиление безопасности школ.