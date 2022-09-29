Издание "Свободная Пресса" заявило, что Херсон, став российским, вполне может стать поводом для начала Третьей мировой войны, в которую будут втянуты США и Россия. ранее американские власти позволили Украине наносить удары по новым российским территориям, которые будут присоединены к РФ в результате прошедших референдумов.

"Блинкен повысил ставки Америки в противостоянии с Кремлем. Энтони заявил, что Вашингтон не будет запрещать Киеву бить западным вооружением по присоединенным к России регионам. На это указывает и диверсия на "Северном потоке"", — комментирует политолог и военный 107 батальона НМ ДНР Станислав Смагин.

В Киеве же признались, что удары согласовывают. А потому США так или иначе - уже участник конфликта.