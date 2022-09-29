«Список будет расти»: юрист рассказал, как мобилизованные могут получить выплаты от государства

От государства положены выплаты мобилизованным россиянам, и список этой финансовой поддержки будет пополняться, сообщил Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в интервью агентству "Прайм".

По его словам, выплаты мобилизованным осуществят в безналичном порядке на банковские карты. Реквизиты счетом Минобороны фиксирует после вручения человеку мобилизационного предписания.

Также военкоматы передадут списки мобилизованных в региональные правительства для формирования выплат.

Юрист подчеркнул, что полученные средства будут облагаться НДФЛ по ставке 13 %.

По словам Соловьева, мобилизованные имеют право часть выплат оформить на счет близкого родственника. Для этого мобилизованный обязан оставить в банке соответствующее письменное распоряжение.

По возвращении мобилизованным гражданам будет присвоен статус участника боевых действий, что влечет солидный набор льгот по ЖКХ, а также налоговых и имущественных вычетов, подытожил эксперт.