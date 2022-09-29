Борис Моисеев знал точную дату своей смерти - Садальский

Известный российский актер Станислав Садальский высказался о смерти певца и балетмейстера Бориса Моисеева. Он рассказал удивительный случай.

Музыкант, оказывается, заранее знал, когда именно умрет. По словам Садальского, однажды Борис Моисеев решил обратиться к гадалке. И эта женщина, подчеркивает актер, назвала для него две ключевые даты: расцвет жизни в 55 лет и смерть – в 86. Да и сам певец, подчеркивает Станислав Юрьевич, много раз говорил, что первая часть этого предсказания сбылась.

Правда, его расцвет получился весьма скоротечным, поскольку уже в 57 лет с ним приключился первый инсульт. Артисту оставалось лишь надеяться, что с датой смерти гадалка что-то перепутала.

"Не перепутала, а просто увидела зеркальное отображение цифр. 55 и 68 лет. Она ведь на 100 процентов угадала", - резюмировал Стас Садальский.