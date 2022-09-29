«Локомотив пошел»: в ЛНР назвали приблизительные сроки вхождения республики в состав РФ

ЛНР должна войти в состав России в течение одной недели. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Ранее глава республики Леонид Пасечник направил Владимиру Путину предложение о принятии ЛНР в состав РФ.

"Я думаю, что это в пределах недели должно произойти. Остальные параметры интеграции, они будут оговариваться уже в рамках принимаемых законов и принимаемых решений", - заявил глава представительства.

Он уточнил, что сейчас в этой процедуре необходимо соблюсти все параметры, требуемые правовой системой Российской Федерации.

"Главное уже произошло, референдум произошел. Дальше нам нужно четко соблюсти все параметры, требуемые правовой системой Российской Федерации, и выполнить все совершенно безупречно. Поэтому здесь уже, скажем так, локомотив пошел, и его уже вряд ли остановишь… Мы прямо на финишной прямой, и мы ее пройдем, однозначно", - выразил уверенность собеседник агентства.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.