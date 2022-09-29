Футболист Динияр Билялетдинов получил повестку из военкомата и пойдет на фронт

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку из военкомата, об этом сообщил его отец, Ринат Билялетдинов, пишет "Спорт-Экспресс".

"Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад. То есть да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии. Закон все-таки гласит — призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка. Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано. Всякое может быть. Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо. А пока президент установил частичную, все должно быть по закону", — приводит РИА Новости слова Билялетдинова-старшего.

Динияр Билялетдинов — бронзовый призер чемпионата Европы по футболу в составе российской национальной команды. На клубном уровне он выступал за "Локомотив", "Эвертон", "Спартак", "Анжи", "Торпедо", "Рубин" и "Тракай". Футболист является чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.