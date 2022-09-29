Военкомы принесли повестку о мобилизации инвалиду-колясочнику: им пришлось объясниться

Житель Нижнего Новгорода, имеющий инвалидность и передвигающийся при помощи инвалидного кресла, получил повестку о мобилизации. Военкомам Нижегородской области, попавшим в неловкое положение, пришлось объясниться.

Сотрудники военкомата Ленинского района явились к инвалиду с повесткой лично.

Их не смутило, что адресат на коляске. Отдали повестку и "велели явиться с вещами для дальнейшей отправки в войска".

Мужчина рассказал, что в 2009-2010 годах проходил срочную службу на Северном Кавказе, несколько лет назад получил травму позвоночника и теперь передвигается на инвалидной коляске.

"Этот инцидент произошел из-за того, что военкомат своевременно не был уведомлен о получении травмы данным гражданином. Мобилизации он не подлежит", - сообщили в областном военкомате.