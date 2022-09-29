«Ловить на выезде»: на границах России начали замечать мобильные военкоматы

Мобильный военкомат заметили на границе России и Финляндии около пропускного пункта "Торфяновка". Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев, жителей Петербурга.

"Поставили сразу за шлагбаумом на въезде в Россию, справа. Рядом стоит солдатик. Он мне сказал, что еще не работает. То же самое говорила и пограничница, которая ставит печати", — рассказал очевидец.

В администрации района подтвердили, что действительно организовали мобильный военкомат на границе, и это в рамках законодательства. Длительность пребывания мобильного пункта на таможне пока не известна.

С этого, как предполагается, начнется череда оформления подобных военкоматов на других выездах из РФ.