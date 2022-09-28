В России официально уточнили критерии частичной мобилизации и назвали еще одну категорию призывников

Созданный российским правительством портал "Объясняем.рф". уточнил критерии частичной мобилизации в России.

В сообщении уточняется предельный возраст подпадающих под частичную мобилизацию.

"В приоритетном порядке призываются: рядовые и сержанты — до 35 лет; младшие офицеры — до 50 лет; старшие офицеры — до 55 лет. Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава — до 50 лет; младшие офицеры — до 60 лет; старшие офицеры — до 65 лет", — указали на портале.

В первую очередь, отмечается, военные комиссариаты должны работать с теми, кто недавно уволился со службы по контракту. Однако и срочники могут снова встать в ряды ВС.

"Могут, но только после его увольнения в запас", — ответили там на вопрос, могут ли мобилизовать солдата-срочника, если срок его службы по призыву заканчивается в октябре 2022 года.

Основанием для отсрочки не является наличие родственников, которые служат в зоне СВО.

"Наличие родственников за границей, в том числе и военнослужащих, не является основанием для отсрочки от мобилизации", — добавили там.

Для добровольцев, желающих поступить на военную службу, нет никаких ограничений по возрасту или состоянию здоровья, но призыву подлежат только граждане с категориями "годен" (А), "годен с незначительными ограничениями" (Б) и "ограниченно годен" (В), уточняют РИА Новости.