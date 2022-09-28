В Кремле рассказали о судьбе СВО после состоявшихся в Донбассе референдумов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил сегодня, 28 сентября, что судьба СВО будет зависеть от Владимира Путина. Пока же, даже после состоявшихся референдумов, задача по освобождению ДНР в границах 2014 года сохраняется.

"Как минимум то, что я вам могу сказать с абсолютной точностью: вы знаете, что не вся территория Донецкой Народной Республики еще освобождена. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой Народной Республики", - сказал он в ответ на вопрос, можно ли после включения в состав России новых регионов будет говорить о том, что цели СВО будут выполнены.

При этом ЛНР, напомнил Песков, освобождена полностью. Что касается трансформации СВО (специальной военной операции) в КТО (контртеррористическую операцию) после вхождения Донбасса в состав РФ, Песков ответил довольно уклончиво.

"Более детальный ответ, конечно, вы получите со временем - в случае, если будут подписываться такие документы [о присоединении республик к РФ]", - добавил пресс-секретарь.

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. Жители регионов поддержали это решение большинством голосов.