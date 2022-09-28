В Татарстане неизвестный мужчина открыл стрельбу по подросткам

В Набережных Челнах в заброшенном здании у дома 19/01 неизвестный открыл стрельбу по подросткам.

Информация о ЧП появилась в социальных сетях, а потом была подтверждена СМИ. По данным "Газеты.ру", подросткам удалось убежать и вызвать экстренные службы.

Один из пострадавших рассказал, что гулял с друзьями возле заброшенного здания. В какой-то момент над его головой просвистела пуля, его знакомому неизвестный выстрелил в руку. Всего, по словам комментатора, было около 3-4 выстрелов. Подростки убежали с опасного места и позвонили на линию 112.

"Приехала полиция и скорая. Меня увезли в БСМП. Мы тогда никак не шутили, нам самим было страшно. Мне могли попасть в глаз, весок, ухо, но мне повезло", - поделился парень.