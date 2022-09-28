«До 8 октября»: Павел Глоба рассказал о кардинальных переменах, которые случатся в ближайшие дни

Павел Глоба заявил, что возрастает вероятность проблем глобального масштаба, до 8 октября в период ретроградного Плутона вероятны самые разные, но однозначно - кардинальные - события. О прогнозе астролога Советский и российский астрологзаявил, что возрастает вероятность проблем глобального масштаба, до 8 октября в период ретроградного Плутона вероятны самые разные, но однозначно - кардинальные - события. О прогнозе астролога сообщает издание "7Дней"

"Плутон отвечает за власть, управление, войны, взрывы, смерть, капитализм, материальный мир, крупные предприятия, финансовые учреждения, а также за трансформацию!"» — говорит астролог.

Глоба советует не спешить и не торопиться в принятии решений, тщательно взвешивать все, обдумывать, подходить к вопросам с позиции логики и разума.

Со дна души могут подняться старые триггеры, не исключены внутренние кризисы, обострение страхов.

И, увы, как отмечает астролог в своем telegram-канале, возрастает большая вероятность проблем глобального масштаба. И продлится этот тяжелый период до 8 октября.

Какие могут быть проблемы? Потеря работы и финансов, проблемы со здоровьем. Многих ожидает переоценка ценностей, внутренние изменения до полной трансформации. Зато потом начнется период новых этапов в жизни, станет легче.