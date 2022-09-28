Бывшего капитана казанского «Рубина», получившего 12 лет колонии, выпустили по УДО

Экс-капитана казанского "Рубина" Сергея Харламова, который получил 12 лет колонии по делу КПК "Рост", отпустили по УДО, сообщает "Бизнес Онлайн".

Приговор Харламову был вынесен Вахитовским судом Казани 13 ноября 2020 года, в марте 2022 года Верховный суд РТ изменил приговор. Из него исключили организацию преступного сообщества.

Харламову наказание уменьшили с 12 до 11 лет колонии.

Пирамида "Рост" действовала с 23 регионах страны, у нее было 40 филиалов. Общая стоимость, на которую обратили арест, составила 300 миллионов рублей.

По версии следствия, в общей сложности злоумышленники похитили более 1,4 млрд рублей, из которых более 43 млн рублей были легализованы.

Харламов защищал цвета "Рубина" с 1990 по 1993 и с 1997 по 2004 год. В казанском клубе он завершил свою спортивную карьеру.