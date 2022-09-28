Тело 11-летней девочки, убитой в школе в Ижевске, пять часов пролежало в больничном коридоре

В социальных сетях мать одной из убитых в школе Ижевска школьниц попросила о помощи.

Она посетовала, что тело ее 11-летней дочки пять часов пролежало в больничном коридоре, никому не нужное.

"Ее убили, у нее три огнестрельных ранения, — рассказала Анна. — В приемном покое меня обманули: при оказании медицинской помощи она уже умерла, но час с лишним меня вводили в заблуждение и не говорили, что с ней сейчас происходит. В данный момент я более пяти часов нахожусь рядом с ее телом просто в коридоре. И нам не могут сказать, что будет в дальнейшем: увезут ее в морг или придет милиция. Прошу, пожалуйста, не оставляйте это просто так".

Историю рассказало издание MSK1.RU.

Напомним, что 26 сентября в школе № 88 в Ижевске бывший выпускник учебного заведения Артем Казанцев устроил стрельбу. Погибли 17 человек, среди них 11 - дети. Ранены 23 человека, сам стрелок покончил с собой.