Боец спецназа случайно убил коллегу на задании и попытался свалить вину на «каких-то» преступников

Российский боец спецназа совершенно случайно убил собственного коллегу на задании. Все случилось в Забайкальском крае, пишет Chita.ru.

Тело силовика из Управления по контролю за оборотом наркотиков с огнестрельным ранением в голову нашли в его собственном авто. Погибший принимал участие в антинаркотической операции "Мак".

Его коллега из спецназа признался следователям, что все случилось при перестрелку с некими преступниками.

Следователи и криминалисты усомнились в правдивости такой версии. Более вероятно, что коллега сам нечаянно выстрелил другу в голову.

В настоящее время боец спецназа арестован.