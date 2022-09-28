«Открытие Авто» выяснил, какие онлайн-сервисы наиболее интересны автовладельцам

По результатам опроса «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), большинству российских водителей интересны автомаркетплейсы в случае получения на подобных площадках полного спектра дистанционных услуг, связанных с эксплуатацией и обслуживанием автомобиля. Среди наиболее полезных дистанционных сервисов были названы покупка, онлайн-подбор и оценка имеющейся машины.

Большинство автовладельцев признались, что хотели бы получать в одном месте весь спектр автомобильных услуг: 87% опрошенных интересны автомаркетплейсы с дистанционным форматом обслуживания. В пятерке наиболее популярных онлайн-сервисов автомаркетплейсов опрошенные назвали: покупку (72%), онлайн-подбор (43%) и оценку (43%) автомобиля, автострахование (40%) и продажу машины (36%).

В топ-10 также вошли услуги трейд-ин (33%), кредитования (32%), рассрочки (30%), выездного тест-драйва и бронирования автомобиля у дилера. Продажа машины при этом оказалась наиболее актуальной услугой для мужчин (75%). Женщины, в свою очередь, чаще отмечали онлайн-подбор (45%) и оценку (46%) авто.

Далее по списку респонденты отметили такие сервисы, как продажа запчастей и аксессуаров (25%), онлайн-запись на сервис - СТО, мойка, замена шин (22%), доставка автомобиля (14%), оплата штрафов (10%), оформление дополнительных сервисных опций - помощь на дороге, продленная гарантия и пр. (8%), аренда автомобиля (7%), автоподписка (4%) и автоломбард (3%).

Интересно, что молодежь чаще отмечала дистанционные и сопутствующие выбору автомобиля сервисы: онлайн-подбор (48%), выездной тест-драйв (34%), онлайн-запись на сервис (26%). Водители в возрасте 46-55 лет выбирали услуги, связанные с владением авто: оценку имеющегося автомобиля (46%), трейд-ин и рассрочку при покупке ТС (37%), кредитование – 35%, продажу запчастей и расходников (27%). И, наконец, представители старшего поколения (55+) чаще прочих интересовались гарантированными опциями, к примеру, бронированием автомобиля у дилера (35%) или покупкой услуги помощи на дороге.