«Помогала бомжам, а помогла себе»: директор центра для бездомных в Татарстане похитила миллионы

В Татарстане руководитель центра для бездомных помогала бомжам, но помочь смогла только себе, обогатившись на миллионы бюджетных рублей. Суд в Набережных Челнах постановил взыскать с бывшей директрисы центра соцадаптации "Перекресток" 2,5 миллиона рублей, похищенные ею из бюджета республики в результате мошеннической схемы.

По решению руководителя в организацию были приняты на работу четверо. Они на работу не ходили, ничего не делали, однако зарплату и премию получали исправно, не забывая делиться с щедрой главой бомж-центра.

Прокуратура выявила нарушения и направила дело в суд.