«Магический экспресс»: в Татарстан прибудет поезд из фильмов о Гарри Поттере

В Казань прибудет поезд из фильмов о Гарри Поттере - "Магический экспресс". С октября по ноябрь жители РТ и гости смогут проехать в нем.

У поезда установлен маршрут Казань — Васильево — Казань. Отправляться состав будет с Казанского железнодорожного вокзала. Время путешествия составит 1 час 5 минут.

Пассажиры смогут примерить форму Гриффиндора или повязать полосатые шарфики, чтобы соответствовать обстановке. Будут выданы и волшебные палочки. В экспрессе пассажиров сопроводят герои из фильма – Альбус Дамблдор, Северус Снегг, Аластор Грюм, Рубеус Хагрид и другие.

Данный проект запустили в феврале текущего года на Сахалине. Поезд с тех пор путешествует по всей стране. Он уже посетил более 20 городов, сделал 600 рейсов и перевез более 120 тысяч пассажиров.