Военный эксперт Алёхин: «Вопрос применения РФ ядерного оружия уже давно решён»

Военный эксперт Геннадий Алехин утверждает, что Россия давно решила все вопросы, связанные с причинами применения ядерного оружия.

Российская Федерация, по его экспертному мнению, использует ядерное вооружение в том случае, если противник пойдёт на подобные меры первым. Об этом сообщает издание "Украина.ру".

"Если будет угроза национальной безопасности России, в том числе, если противник применит ядерное оружие. Это все есть в доктрине", — приводит текст произнесённой им речи издание.

По словам Алехина, применение ядерного оружия, пусть даже наименее мощного, может вызвать невероятные изменения в мире.