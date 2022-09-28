Брат умершего Бориса Моисеева назвал виновного в его гибели

Накануне умер 68-летний российский певец и балетмейстер Борис Моисеев. По данным ФАН, предварительная причина смерти - тяжелая болезнь, которая привела к остановке сердца.

Брат певца Маркс Толкач обвинил в смерти артиста его директора Сергея Гороха, пишет "КП".

Родственник певца считает, что именно Горох был рядом с Борисом в последнее время и, зная о его состоянии здоровья, позволял ему пить и курить. Толкач считает, что это "уничтожало" артиста. Певец мог употреблять и другие препараты, считает брат.

"Но этого я не могу утверждать. Однако считаю, что вина за случившееся лежит на директоре", — сказал он.

О смерти Моисеева СМИ сообщил его арт-директор Сергей Горох. Артист умер в своей квартире в Москве. Представитель певца не назвал точную причину кончины, однако рассказал, что Моисеев ранее перенес три инсульта.