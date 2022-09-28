Россиянам, имеющим ограничения по здоровью, врач назвал порядок действий в военкомате

Если повестка о частичной мобилизации пришла человеку, имеющему ограничения по здоровью, нужно бороться за свои права, считает врач, специалист по медицинскому праву Сергей Броницкий. В интервью "Ленте.ру" эксперт отметил, что в первую очередь следует взять с собой в военкомат наибольший пакет документов, подтверждающих наличие болезни. Важно, чтобы документы были не копиями, а оригиналами.

"Если призывник предельно убежден, что его состояние здоровья не разрешает отправляться на службу, то он обязан в письменном виде обратиться в военкомат. Напрямую сообщить: у меня имеются следующие ограничения, прошу разобрать вопрос о проведении военно-врачебной комиссии для определения степени годности к службе", — разъяснил профессионал нужный ход действий.

По словам Броницкого, с юридической точки зрения, сейчас ограничения категории "В" не считаются таковыми, люди с этой категорией могут быть мобилизованы, однако есть заболевания, которые требуют индивидуального подхода и решения, а потому следует настаивать на медосвидетельствовании в любом случае.