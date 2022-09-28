Россия больше не будет прежней: подведены итоги референдумов на участках в РФ

Избирательные комиссии обнародовали результаты референдумов в ЛНР и ДНР, в Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав Российской Федерации.
Речь пока идет о голосовании жителей этих регионов на участках в России.
- за вхождение ДНР в состав России проголосовали 98,69% избирателей
- за вхождение ЛНР в состав России — 97,93%
- за вхождение Херсонской области в состав России — 96,75%
- за вхождение Запорожской области в состав России — 97,81%.
С инициативой провести референдумы выступили власти указанных регионов. Они считают, что вхождение в состав России спасет их, обезопасить территории и восстановит историческую правду.
Подчеркивалось, что такое решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Пятидневные голосования прошли с 23 по 27 сентября.