Избирательные комиссии обнародовали результаты референдумов в ЛНР и ДНР, в Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав Российской Федерации.

Речь пока идет о голосовании жителей этих регионов на участках в России.

за вхождение ДНР в состав России проголосовали 98,69% избирателей

за вхождение ЛНР в состав России — 97,93%

за вхождение Херсонской области в состав России — 96,75%

за вхождение Запорожской области в состав России — 97,81%.

С инициативой провести референдумы выступили власти указанных регионов. Они считают, что вхождение в состав России спасет их, обезопасить территории и восстановит историческую правду.

Подчеркивалось, что такое решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит результат волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Пятидневные голосования прошли с 23 по 27 сентября.