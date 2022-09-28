Мужчина, открывший стрельбу в военкомате, пояснил, что у него был мотив - друг погиб на Украине

Руслан Зинин, который открыл стрельбу в военкомате в Усть-Илимске и ранил местного военкома, объяснил, что значили его действия, сообщает Baza в Telegram.

Следователям Зинин как на духу признался, что устроил стрельбу по причине большой обиды за своего друга - товарищ погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Помимо этого, после объявления частичной мобилизации в России повестку получил его двоюродный брат — 21-летний Василий Гуров. Ранее отмечалось, что и сам 25-летний Зинин должен был быть мобилизован.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении Зинина.

О стрельбе стало известно утром 26 сентября. Местный житель пришел в военкомат и ранил военного комиссара, после чего был задержан по горячим следам сотрудниками Росгвардии. Пострадавшего госпитализировали, за его жизнь борются врачи.