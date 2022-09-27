В Татарстане пункт сбора мобилизованных оборудовали на «Казань Экспо»

До 1 октября будет осуществляться заезд мобилизованных в пункт сбора на базе "Казань Экспо".

Сегодня там побывал президент Татарстана Рустам Минниханов.

После 1 октября мобилизованные приступят к подготовке. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

"Посетили пункты сбора, куда прибывают наши мобилизованные ребята. Настрой у всех решительный. Проконтролировал, чтобы все необходимое было в достаточном количестве: горячее питание, одежда. Будем во всем поддерживать", — написал Минниханов в своем Telegram-канале.

Президенту республики показали, как организованы зоны отдыха и приема пищи. Трехразовое горячее питание обеспечивает Департамент продовольствия и социального питания Казани. На объекте развернуты четыре зоны для размещения столовых.

Кроме того, есть медицинский пункт, организована выездная торговля, пункт охраны.

Также Минниханов обратил внимание на необходимость создания надлежащих санитарных условий. Так, в ближайшее на объект время будут доставлены мобильные бани, пишет РБК.