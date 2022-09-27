Юрист Минина: в РФ начали предлагать «удалить человека из базы призывников»

На фоне частичной мобилизации в РФ предприимчивые мошенники нашли новый способ заработать. Об этом сообщила юрист Ирина Минина. По ее словам, люди начали получать заманчивые предложения удалить данные человека из базы данных призывников. За такую услугу оплату требуют в криптовалюте.

В интервью "Ленте" Минина предостерегла от подобных "сделок".

"Мошенники занимаются рассылкой СМС, писем на электронную почту, звонками, и предлагают удалить человека из базы призывников. Подобная информация все чаще встречается на фишинговых, то есть фальшивых, сайтах. Как правило, предпочтительная форма оплаты за псевдоуслуги, такие как "помочь выехать из страны" или "отмазать от призыва", — электронная валюта", — поделилась специалист.

По словам Мининой, важно не поддаваться панике. Настоящая повестка, по ее словам, вручается под роспись. То, что прикрепили на дверь или положили в почтовый ящик, не может считаться полученной повесткой.