В Татарстане план частичной мобилизации меняется каждый час: число мобилизуемых неизвестно

В Татарстане объявленная президентом РФ частичная мобилизация идет в соответствии с планом, сообщает 116.RU со ссылкой на пресс-службу военного комиссариата республики.

"План задания по частичной мобилизации меняется не то что ежесуточно, а ежечасно. Он озвучивается на комиссии, которую возглавляет глава Республики Татарстан", — пояснили представители военного комиссариата республики.

В Татарстане на официальном уровне так и не назвали число мужчин, которых планируется мобилизовать. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал, что из города под частичную мобилизацию попадут около 1200 человек. Первая отправка на сборы уже состоялась.

А вот глава Муслюмовского района вообще заявил, что никакого плана нет. Он рассказал, что муниципалитет получил поименный список людей, которым должны прийти повестки.