Кремль: с точки зрения права после референдумов на Донбассе ситуация кардинально изменится

Ситуация вокруг Донбасса и других освобожденных территорий после референдумов, которые закончатся сегодня, 27 сентября, кардинально изменится с юридической точки зрения, что в том числе повлечет за собой меры для обеспечения безопасности, сказал в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кардинальным образом, естественно, изменится ситуация с юридической точки зрения, с точки зрения международного права. Со всеми соответствующими последствиями для целей защиты и обеспечения безопасности на этих территориях", - сказал он в ответ на вопрос, улучшится ли ситуация с безопасностью в Донбассе и на других освобожденных территориях после референдумов.