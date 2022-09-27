Пограничник из Татарстана рассказал о списках мобилизованных, переданных на границы

На границах РФ с другими государствами, в аэропортах, включая воздушные гавани Татарстана, у пограничное могут быть списки мобилизованных, которые не смогут покинуть Россию. Эта тема активно обсуждается СМИ, однако вероятность наличия такого списка - теоретическая. Об этом заявил зампредседателя региональной общественной организации ветеранов боевых действий и пограничников запаса РТ "Содружество пограничников" Айрат Абдуллин. В интервью 116.RU эксперт отметил, что сама процедура выезда из РФ не претерпела изменений.

"Процедура выезда из страны как была во все времена предусмотрена, так она и есть. Если у людей есть какие-то ограничения по выезду, само собой их не выпустят. А если человека никто никуда не призывал и он не подлежит мобилизации, то выехать за границу он может спокойно. В теории на границах могут быть списки мобилизованных людей, которых выпускать нельзя. Такое возможно", — сказал Абдуллин.

В последние несколько суток огромные очереди из желающих покинуть РФ стоят на границах Казахстана, Грузии, Армении, Азербайджана.