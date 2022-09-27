«Маршировали и лезли на забор»: как Казань сегодня провожала мобилизованных

В Казани сегодня проводили часть мобилизованных мужчин. От военкомата Кировского и Московского районов столицы Татарстана отправили несколько автобусов с мобилизованными, сообщает Mash Iptash.

Родственники уходящих в зону и СВО толпились у забора военкомата с самого утра. По данным канала, большая часть мобилизованных - сотрудники предприятия "Оргсинтез", повестки они получили накануне.

В очереди особо уставшим раздавали пайки.

Проводили мобилизованных маршем и аплодисментами. Родные, чтобы увидеть своих близких, пытались даже залезать на забор.