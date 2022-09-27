«За ценой не постоял»: житель Казани попытался сбить женщину, которой был должен 200 тысяч

Житель Казани был должен 200 тысяч женщине из Тукаевского района по решению суда о ДТП. Авария случилась на трассе - внук женщин и житель Казани обоюдно были виновны в аварии. Суд принял решение, что виноваты оба, казанцу уже вынесли решение, а второй участник его еще ждет.

Приставы в Казани оповестили должника о том, что он должен выплатить пострадавшей стороне 200 тысяч. Но казанец платить не торопился. Тогда было принято решение отобрать у него автомобиль в счет долга. Назначили встречу для проведения судебной экспертизы автомобиля.

Туда же приехали и доверительные лица второй участницы ДТП: дочь и ее семья.

Житель Казани набросился на них, в результате была порвана куртка одного из родственников женщины и даже попытался сбить их на машине. Также, он препятствовал работе приставов перекрыл Subaru вторым автомобилем, на котором должник привез свой седан на экспертизу.

Несмотря на безумные поступки должника, приставы все-таки арестовали иномарку, сообщает "Татар-информ".

Также ему придется ответить перед законом за свое поведение во время экспертизы автомобиля.