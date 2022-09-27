В России разъяснили, какие выплаты работодатель должен заплатить мобилизованному сотруднику

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков рассказал, что должен заплатить работодатель сотруднику, который подлежит мобилизации. Об этом сообщает портал "Объясняем.рф".

"Работодатель должен произвести все выплаты, причитающиеся работнику на данный момент, включая заработную плату, а также иные выплаты, предусмотренные трудовым договором, коллективным договором, соглашением сторон социального партнерства", - заявил министр.

Сотрудник, который подлежит мобилизации должен получить командировочные расходы, единовременные премии, выплаты в связи с праздничными датами, оплату питания, матпомощь, дополнительные выплаты, которые положены сотруднику при предоставлении ему ежегодного отпуска. Если сотрудник учился, то оплатить должны и учебный отпуск.

Компенсация за неиспользованные дни отпуска свыше 28 календарных дней может производиться по заявлению работника в соответствии с законодательством.