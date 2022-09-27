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Фото: ria.ru

«Выдают минимум»: мобилизованным Татарстана рассказали, что нужно взять с собой в зону СВО

27.09.2022, 11:47 1298 prokazan.ru
Что следует собрать с собой в рюкзак тем, кто подлежит частичной мобилизации, рассказало издание "Татар-Информ". Советами поделились добровольцы, которые уже служили на Украине.

"Когда мы убывали на фронт, а это было еще в апреле, нас снабдили всем необходимым. Выдали сухпайки, аптечки, одежду. Но, как показала практика, есть некоторые вещи, которые нужно брать с собой в нескольких экземплярах. Лучше пусть соберется огромная сумка, но запастись вещами нужно впрок. Хорошо бы взять с собой побольше нижнего белья и несколько пар носков, хотя все это выдают в комплекте. Но иногда возможности простирнуть одежду нет", – рассказал отслуживший на Украине доброволец из Нижнекамска Фергат Багаутдинов.

Также он посоветовал мобилизованных захватить высокие резиновые сапоги или крепкие берцы. Лучше сразу в трех экземплярах.

"Резиновые сапоги желательно выбирать такие, чтобы они были как можно выше. Иначе в окопах можно попасть в глубокие лужи, обувь промокнет, нужна будет сменная. Лучше, конечно же, запастись сразу высокими резиновыми сапогами, чтобы ноги были всегда сухими и в тепле", – советует вернувшийся доброволец.

Рекомендуется взять теплый плащ, спальник, небольшую палатку. Не помешают два-три комплекта термобелья, шапка и перчатки.
 
Знающие советуют собрать личную аптечку, добавив туда жгуты, бинты, средства от диареи, аллергии, головной боли.

 
Налобный фонарь, бинокль, запасная каска, фляга для воды, термос, туристическое сиденье, коврик, саперная лопатка очень пригодятся в зоне СВО, рассказывают бывалые бойцы. В быту может пригодиться газовая горелка, на которой можно разогреть еду, ведь костер выдаст противнику ваше местоположение. У каждого военного должны быть своя кружка, ложка, котелок, ножи, а лучше мультитул.
 
Обязательно взять с собой паспорт, водительские права, военный билет. Телефон - кнопочный, деньги на него стоит положить с запасом вперед.
Предметы личной гигиены: щетка, паста, бритва, мыло, туалетная бумага, носовой платок.
Татарстан Общество
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20:00, 15.09.2022
Зажалили до смерти: тело искусанного пчелами мужчины нашли на пасеке
14:12, 15.09.2022
Кадыров предложил главам регионов РФ срочно собрать по 1 тысяче добровольцев для победы в СВО
13:35, 15.09.2022
Подросток внезапно впал в кому после операции на колене и умер
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Мужчина сбросил с балкона подругу жены ради счастья
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Подростки жестоко избили 12-летнюю школьницу из-за шапки с триколором
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Мужчина зверски убил стулом друга, который не смывает за собой в туалете
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Путин, ваш выход: украинский кризис вступает в самую опасную фазу
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Полицейский застрелил отца и сестру бывшей жены, а потом покончил с собой
16:06, 14.09.2022
Линия соприкосновения фронта перемещается все ближе к границам ЛНР
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Влезал через форточки и насиловал спящих: пойман серийный насильник, орудовавший 12 лет назад
13:58, 14.09.2022
Молодая девушка вышвырнула из окна многоэтажного дома новорожденного ребенка
07:47, 14.09.2022
Вот так сюрприз: не подозревавшая о беременности школьница родила во время сбора на уроки
07:19, 14.09.2022
Шестилетнюю девочку нашли в квартире с трупами родителей: СКР проводит проверку
20:00, 13.09.2022
Ветеран ФСБ предложил возродить СМЕРШ на бывших землях Украины
19:00, 13.09.2022
Девочка, забеременевшая в 12 лет, стала самой юной вдовой в России: и ей пособия не положены
16:50, 13.09.2022
В отделении банка нашли труп голого 30-летнего мужчины в одних трусах
15:15, 13.09.2022
Часть россиян смогут получить новые выплаты по 10 тысяч: кому они положены
15:05, 13.09.2022
Девять европейских стран перестали принимать документы на визы от туристов из России
14:50, 13.09.2022
Только три пути: The Conversation спрогнозировали, как Путин будет решать украинскую проблему
14:29, 13.09.2022
В Кремле наконец дали ответ на вопрос о том, нужна ли сейчас России общая мобилизация
13:17, 13.09.2022
23-летняя девушка родила в туалете и нанесла ребенку более 15 ударов ножом
12:37, 13.09.2022
ФСБ задержала сотрудника оборонного завода: делал фото и сливал украинцам
11:41, 13.09.2022
Двое рабочих трагически погибли на стройке трассы М-12 Москва-Казань
09:40, 13.09.2022
Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил провести в РФ общую мобилизацию, чтобы победить в СВО
08:14, 13.09.2022
Разъяренная бестия: женщина чуть не умерла после драки с кошкой
08:05, 13.09.2022
В Кремле не ответили, хватает ли России военных для СВО и будет ли в стране мобилизация
13:02, 13.07.2022
В России зафиксирован первый случай оспы обезьян: Стоит ли казанцам бояться новой пандемии?
18:17, 12.07.2022
Люди с полными тележками, но без акул и фрикаделек: Как проходят последние дни ИКЕА в Казани
17:41, 24.06.2022
Побег или взвешенное решение?: Почему среди жителей Казани вырос спрос на покупку жилья в Турции
19:26, 23.06.2022
Нет, вам нужен парк и точка: Казанку около Чаши намерены засыпать, несмотря на протесты горожан
19:49, 18.06.2022
Изменился ли вкус: что стало известно после открытия первого в Казани ресторана фастфуда Вкусно и то
19:02, 17.06.2022
Пустые полки и заполненные тележки: Как в Казани проходит последняя рабочая неделя Декатлона?
18:18, 15.06.2022
Золотые унитазы - теперь не редкость: В Казани резко подорожала сантехника, цены шокируют
18:26, 10.06.2022
Прощай, МакДак! Теперь официально!: В Татарстане закрылись все 19 ресторанов, что будет дальше?
18:35, 09.06.2022
Остается только молиться!: Казанцев шокировали новые машины АВТОВАЗа без подушек безопасности
18:46, 08.06.2022
Написали десять, а отловили пять: Как обстоят дела с проблемой бездомных собак в Казани?
16:49, 07.06.2022
Их уже полгода никто не носит!: В Татарстане отменили масочный режим, но этого никто и не заметил
16:02, 03.06.2022
Пока без фрикаделек и акул: ИКЕА возобновила работу в Казани, но не так, как все предполагали
16:56, 31.05.2022
Холод - не повод срывать начало купального сезона: Казанцы уже вовсю плавают и загорают
15:44, 24.05.2022
Ассортимент больше, стоимость ниже: Где в Казани овощи дешевле в супермаркетах или на рынке?
17:45, 20.05.2022
Сахарные войска отступили: сахара в магазинах полно и он никому не нужен
17:47, 19.05.2022
Писали жалобы во все инстанции: жители дома Казани две недели сидят без горячей воды, кто виноват?
16:53, 18.05.2022
Вместо Биг Мака будет Татбургер: Как казанцы отреагировали на окончательный уход McDonald's
20:16, 09.05.2022
Без них у нас не было бы ни свободы, ни жизни, ничего: Как прошел Бессмертный полк в Казани?
18:37, 28.04.2022
Хочу попрыгать на Луне: Казанцы рассказали о том, хотели бы они стать космическими туристами
18:05, 27.04.2022
Предательства мы не прощаем: Что думают казанцы о возвращении покинувших российский рынок брендов?
19:17, 26.04.2022
Это вам не Остров Мечты и не Диво Остров: Что осталось от парка аттракционов Кырлай
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Проще выкинуть одежду и новую купить: Почему в Казани резко взлетели цены на средства для стирки
16:09, 22.04.2022
Снились сочные стейки!: Корреспондент Prokazan.ru о том, каково было начать держать пост
18:40, 21.04.2022
С ума сошли! Мы разоримся!: Жители Казани шокированы очередным повышением цен в транспорте
18:37, 20.04.2022
Один раз сдал и втянулся: Житель Казани рассказал, как стал донором и ловит кайф от помощи людям
18:01, 14.04.2022
В России резко вырос спрос на пиво и водку: как с этим обстоят дела в Татарстане
16:38, 12.04.2022
Он сказал Поехали!: Что казанцы знают о Дне космонавтики и о подвиге Юрия Гагарина
18:26, 11.04.2022
Скоро на лопухи перейдем: Почему в Казани массово скупают туалетную бумагу, а цены подняли в разы
19:26, 05.04.2022
Ни в какие ворота уже, с ума сошли: В Казани резко подорожали овощи, покупатели в шоке от цен
18:26, 28.03.2022
Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?
16:12, 25.03.2022
Мальчик, водочки нам принеси!: Возвращение Брата 2 в кинотеатрах Казани собрало аншлаг
11:34, 20.01.2022
Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
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Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
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Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
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Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
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Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
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Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
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Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
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Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
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Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
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Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
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Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
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Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
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Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью