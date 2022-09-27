«Выдают минимум»: мобилизованным Татарстана рассказали, что нужно взять с собой в зону СВО

Что следует собрать с собой в рюкзак тем, кто подлежит частичной мобилизации, рассказало издание "Татар-Информ". Советами поделились добровольцы, которые уже служили на Украине.

"Когда мы убывали на фронт, а это было еще в апреле, нас снабдили всем необходимым. Выдали сухпайки, аптечки, одежду. Но, как показала практика, есть некоторые вещи, которые нужно брать с собой в нескольких экземплярах. Лучше пусть соберется огромная сумка, но запастись вещами нужно впрок. Хорошо бы взять с собой побольше нижнего белья и несколько пар носков, хотя все это выдают в комплекте. Но иногда возможности простирнуть одежду нет", – рассказал отслуживший на Украине доброволец из Нижнекамска Фергат Багаутдинов.

Также он посоветовал мобилизованных захватить высокие резиновые сапоги или крепкие берцы. Лучше сразу в трех экземплярах.

"Резиновые сапоги желательно выбирать такие, чтобы они были как можно выше. Иначе в окопах можно попасть в глубокие лужи, обувь промокнет, нужна будет сменная. Лучше, конечно же, запастись сразу высокими резиновыми сапогами, чтобы ноги были всегда сухими и в тепле", – советует вернувшийся доброволец.

Рекомендуется взять теплый плащ, спальник, небольшую палатку. Не помешают два-три комплекта термобелья, шапка и перчатки.

Знающие советуют собрать личную аптечку, добавив туда жгуты, бинты, средства от диареи, аллергии, головной боли.

Налобный фонарь, бинокль, запасная каска, фляга для воды, термос, туристическое сиденье, коврик, саперная лопатка очень пригодятся в зоне СВО, рассказывают бывалые бойцы. В быту может пригодиться газовая горелка, на которой можно разогреть еду, ведь костер выдаст противнику ваше местоположение. У каждого военного должны быть своя кружка, ложка, котелок, ножи, а лучше мультитул.

Обязательно взять с собой паспорт, водительские права, военный билет. Телефон - кнопочный, деньги на него стоит положить с запасом вперед.

Предметы личной гигиены: щетка, паста, бритва, мыло, туалетная бумага, носовой платок.