Мужчина внезапно загорелся на автовокзале после того, как отказался участвовать в СВО

На автовокзале Рязани внезапно загорелся мужчина. Перед тем, как вспыхнуть, он кричал, что отказывается идти участвовать в спецоперации ВС РФ на Украине.

Как сообщает YA62, причина возгорания человека не установлена.

Все случилось на автовокзале "Центральный"на Московском шоссе, 31. К тушению загоревшегося мужчины сотрудники МЧС не привлекались. Полицейские не комментируют произошедшее.

"Он стоял на улице, где автобусы. Загорелся и начал смеяться и кричать, что не хочет участвовать в спецоперации на Украине. Одежда сгорела вся. Выбежала полиция, забрала его в подсобное помещение. Дальше приехала скорая и его увезли", — сообщил очевидец.