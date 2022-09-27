Раненый в школе Ижевска подросток рассказал, что убийца расстреливал детей молча и медленно

Чудом выживший в стрельбе в школе № 88 Ижевска подросток рассказал, что происходило в школе. Вооруженный мужчина, бывший выпускник учебного заведения Артем Казанцев в черном и с нацистской символикой на одежде ворвался в школу во время уроков. Погибли 17 человек. 11 детей и 6 взрослых. Ранены 23 человека.

Как сообщил в интервью "КП" 16-летний Артем Смирнов (имя изменено), ученик 10 класса, он был единственным из детей, кто был у вахты, когда нападавший вошел в школу.

"Это при мне все происходило, я был первый свидетель, - рассказал Артем kp.ru. - Он был во всем черном, в черной маске с вырезом, как у ОМОНа. Он зашел молча, я услышал хлопок. Подумал, что это взрыв или пиротехника. А потом увидел пистолет. Я был на расстоянии 20 метров от него. Он сразу же начал стрелять, без криков, без требований. Сначала выстрелил в охранника, второй выстрел полетел уже в меня. Пуля мне попала в правую часть груди. К счастью, она прошла навылет".

Артем смог отбежать подальше.

"Добить меня он не успел, спасла конструкция школы: я быстро забежал за угол и побежал к директору, сообщить, что происходит. Она уже из своего кабинета сообщала всем, чтобы никто не выходил из класса. Я был ранен и писать не мог. Она писала в чат, а ее секретарь останавливала мне кровь. Дальше уже мне оказали помощь в скорой. Что происходило в школе дальше, я не знаю".