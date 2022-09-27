Мобилизованный открыл стрельбу в военкомате: военком в тяжелом состоянии

В Иркутской области, в Усть-Илимске, мобилизованный устроил стрельбу в военкомате во время прохождения инструктажа.

Раненый военком Александр Елисеев, находится в очень тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

"Состояние крайне тяжелое, но стабильное, не ухудшается", — заявили в ведомстве.

Ранее очевидец стрельбы в военкомате Усть-Илимска Сергей Шевченко рассказал, что выстрелы начались во время инструктажа в актовом зале. По его словам, во время выступления военного комиссара один из призывников вскочил с места и выстрелил в него.