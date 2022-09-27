Возвратный лизинг – доступный способ привлечения средств для бизнеса

В начале лета СберЛизинг запустил программу возвратного лизинга. Ей уже успели воспользоваться многие татарстанские предприниматели, по достоинству оценив перспективность этого финансового инструмента.

Что представляет собой этот вид лизинга? Это сделка, при которой вы продаете свое имущество лизинговой компании взамен на обратное предоставление его в лизинг и получение необходимой денежной суммы.

Почему возвратный лизинг это удобно?

• Вы продаете имущество по актуальной рыночной стоимости;

• Получаете деньги на развитие и модернизацию бизнеса;

• Экономите на содержании техники, сняв ее с баланса;

• Экономите на налогах: уменьшаете налог на прибыль, а НДС в лизинговых платежах подлежит зачёту (если ваша система налогообложения это позволяет);

• Возвратный лизинг возможен в отношении широкого круга техники: легковые, коммерческие и грузовые автомобили и т.д.

Узнать больше о возвратном лизинге можно на нашем сайте.