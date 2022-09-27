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Фото предоставлено пресс-службой "билайн"

билайн бизнес и «Кей Поинт» займутся развитием цифровой среды Дальнего Востока

27.09.2022, 11:01 prokazan.ru

билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») и компания «Кей Поинт» (бренд Key Point) при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики реализуют масштабный проект по созданию центра обработки данных (ЦОД) на территории опережающего развития «Надеждинская» (Приморский край). 

Соглашение о данном взаимодействии было подписано ещё год назад в ходе VI Восточного Экономического форума (ВЭФ) генеральным директором ООО "Кей Поинт" Евгением Вирцером, директором корпоративного бизнеса восточного региона ПАО "ВымпелКом" Олегом Бирюковым и управляющим директором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергеем Скалием.

В ходе исполнения обязательств в рамках этого документа, «ВымпелКом» и «Кей Пойнт» высоко оценили потенциал взаимовыгодного сотрудничества, а также надёжность и качество применяемых технических решений. Результатом активной проработки различных аспектов партнерства стал контракт по резервированию значительного объёма ЦОД KeyPoint под технические и коммерческие мощности ПАО «ВымпелКом» в долгосрочной перспективе.

Благодаря строительству первого на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири коммерческого центра обработки данных уровня Tier III[1] по классификации Uptime Institute, «ВымпелКом» сможет безопасно разместить ключевое оборудование своей телекоммуникационной сети и расширить спектр сервисов, предоставляемых в этом стратегически важном регионе. На базе технологических возможностей ЦОД KeyPoint билайн бизнес обеспечит профессиональные ИТ сервисы для корпоративных и государственных заказчиков, которые повысят отказоустойчивость и непрерывность работы ИТ систем клиентов. Проект реализуется по модульной технологии в две очереди общей емкостью 880 ИТ-стоек. Ввод в эксплуатацию первой очереди намечен на конец 2022 года. При этом «ВымпелКом» выступает не только партнером-заказчиком проекта, но и станет одним из поставщиков телеком-услуг для клиентов ЦОД Key Point после завершения строительства трёх независимых волоконно-оптических трасс.

Оценив перспективы своего сотрудничества, «Кей Поинт» и «ВымпелКом» рассматривают новые проекты, направленные на формирование наилучших условий для развития цифровых и телекоммуникационных услуг на Дальнем Востоке и в других регионах. Результатом чего стало подписание контракта по резервированию значительного объёма ЦОД Key Point под технические и коммерческие мощности ПАО «ВымпелКом».

Реализация подобных проектов будет способствовать социально-экономическому и цифровому развитию регионов, в том числе созданию новых рабочих мест и, как следствие, повышению уровня жизни местного населения.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике ПАО «ВымпелКом»:


«На фоне постоянно меняющихся внешних факторов «ВымпелКом» способен оперативно реагировать на ситуацию и определять нестандартные стратегии развития, следуя тенденциям рынка, а зачастую, опережая их. Так, партнёрство с «Кей Поинт» обусловлено не только высоким качеством предлагаемых им решений, но и волевым решением генерального менеджмента «ВымпелКом», который один из первых среди компаний большой операторской четверки разместил ключевые узлы корпоративной сети в арендных ЦОД».

Евгений Вирцер, генеральный директор «Кей Поинт»:

«Наше стратегическое партнёрство с «ВымпелКомом» обеспечивает строящемуся ЦОД высокий кредит доверия, учитывая жесткие корпоративные стандарты этого оператора связи как в отношении эксплуатационных характеристик инфраструктуры, так и в отношении параметров предоставляемых цифровых и коммуникативных сервисов билайн».

Сергей Скалий, управляющий директор КРДВ:

«Мы оказали содействие резиденту ТОР «Надеждинская» в прохождении всех процедур согласования и получения разрешения на строительство ЦОД. В оптимальные сроки нашли подходящий для проекта земельный участок площадью 2 га по льготной арендной ставке с возможностью его выкупа по сниженной цене. Обеспечили реализацию проекта объектами инфраструктуры. Проработали вопрос предоставления свободной таможенной зоны для ввоза высокотехнологичного оборудования, чтобы запуск проекта состоялся в намеченные сроки. На территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток растет уровень деловой активности, а вместе с ним и потребность резидентов в качественной обработке больших объемов информации с высокой степенью защиты. В регионе при помощи мер господдержки реализуется все больше проектов в сферах судостроения, логистики, рыбоперерабатывающей и портовой деятельности, сельского хозяйства, туризма и отдыха. И все они нуждаются в современных цифровых технологиях».

[1] Стандарт надежности инфраструктуры и оборудования.

 

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УК «​развязали руки»: схема оплаты услуг ЖКХ с 2023 года существенно изменится
06:43, 19.09.2022
Политик Владимир Жириновский предвидел дату окончания спецоперации на Украине
15:35, 17.09.2022
Минобороны РФ: попытка наступления ВСУ в Херсонской области с треском провалилась
15:18, 17.09.2022
Женщина за деньги приводила к педофилу детей: оба изверга задержаны
09:43, 17.09.2022
«Посмотрим, чем закончатся»: Путин прокомментировал заявления Киева о контрнаступлении
09:18, 17.09.2022
Вильфанд пообещал аномальное бабье суперлето Татарстану
00:01, 17.09.2022
Неизвестный мужчина ударил на улице женщину по голове и отобрал сумку с 5 миллионами
20:00, 16.09.2022
Вот так находка: грибники нашли в лесу череп и женские красные трусы
19:00, 16.09.2022
Программист зарубил экс-жену топором на глазах у тещи и дочки-подростка
16:11, 16.09.2022
Генерала ФСИН сдала обиженная бывшая любовница: его обвинили в коррупции
16:01, 16.09.2022
Так смогут не все: как в России живут супруги многоженцев
12:54, 16.09.2022
Ревнивый мужчина приковал любимую к автомобилю и протащил ее по грунтовой дороге
08:28, 16.09.2022
Муж был щедр: опера МВД РФ рассказали о стоимости заказного убийства женщины с собакой
20:00, 15.09.2022
Зажалили до смерти: тело искусанного пчелами мужчины нашли на пасеке
14:12, 15.09.2022
Кадыров предложил главам регионов РФ срочно собрать по 1 тысяче добровольцев для победы в СВО
13:35, 15.09.2022
Подросток внезапно впал в кому после операции на колене и умер
13:15, 15.09.2022
Мужчина сбросил с балкона подругу жены ради счастья
11:02, 15.09.2022
Подростки жестоко избили 12-летнюю школьницу из-за шапки с триколором
10:45, 15.09.2022
Мужчина зверски убил стулом друга, который не смывает за собой в туалете
08:27, 15.09.2022
Путин, ваш выход: украинский кризис вступает в самую опасную фазу
20:00, 14.09.2022
Полицейский застрелил отца и сестру бывшей жены, а потом покончил с собой
16:06, 14.09.2022
Линия соприкосновения фронта перемещается все ближе к границам ЛНР
14:43, 14.09.2022
Влезал через форточки и насиловал спящих: пойман серийный насильник, орудовавший 12 лет назад
13:58, 14.09.2022
Молодая девушка вышвырнула из окна многоэтажного дома новорожденного ребенка
07:47, 14.09.2022
Вот так сюрприз: не подозревавшая о беременности школьница родила во время сбора на уроки
07:19, 14.09.2022
Шестилетнюю девочку нашли в квартире с трупами родителей: СКР проводит проверку
20:00, 13.09.2022
Ветеран ФСБ предложил возродить СМЕРШ на бывших землях Украины
19:00, 13.09.2022
Девочка, забеременевшая в 12 лет, стала самой юной вдовой в России: и ей пособия не положены
16:50, 13.09.2022
В отделении банка нашли труп голого 30-летнего мужчины в одних трусах
15:15, 13.09.2022
Часть россиян смогут получить новые выплаты по 10 тысяч: кому они положены
15:05, 13.09.2022
Девять европейских стран перестали принимать документы на визы от туристов из России
14:50, 13.09.2022
Только три пути: The Conversation спрогнозировали, как Путин будет решать украинскую проблему
14:29, 13.09.2022
В Кремле наконец дали ответ на вопрос о том, нужна ли сейчас России общая мобилизация
13:17, 13.09.2022
23-летняя девушка родила в туалете и нанесла ребенку более 15 ударов ножом
12:37, 13.09.2022
ФСБ задержала сотрудника оборонного завода: делал фото и сливал украинцам
11:41, 13.09.2022
Двое рабочих трагически погибли на стройке трассы М-12 Москва-Казань
09:40, 13.09.2022
Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил провести в РФ общую мобилизацию, чтобы победить в СВО
08:14, 13.09.2022
Разъяренная бестия: женщина чуть не умерла после драки с кошкой
08:05, 13.09.2022
В Кремле не ответили, хватает ли России военных для СВО и будет ли в стране мобилизация
13:02, 13.07.2022
В России зафиксирован первый случай оспы обезьян: Стоит ли казанцам бояться новой пандемии?
18:17, 12.07.2022
Люди с полными тележками, но без акул и фрикаделек: Как проходят последние дни ИКЕА в Казани
17:41, 24.06.2022
Побег или взвешенное решение?: Почему среди жителей Казани вырос спрос на покупку жилья в Турции
19:26, 23.06.2022
Нет, вам нужен парк и точка: Казанку около Чаши намерены засыпать, несмотря на протесты горожан
19:49, 18.06.2022
Изменился ли вкус: что стало известно после открытия первого в Казани ресторана фастфуда Вкусно и то
19:02, 17.06.2022
Пустые полки и заполненные тележки: Как в Казани проходит последняя рабочая неделя Декатлона?
18:18, 15.06.2022
Золотые унитазы - теперь не редкость: В Казани резко подорожала сантехника, цены шокируют
18:26, 10.06.2022
Прощай, МакДак! Теперь официально!: В Татарстане закрылись все 19 ресторанов, что будет дальше?
18:35, 09.06.2022
Остается только молиться!: Казанцев шокировали новые машины АВТОВАЗа без подушек безопасности
18:46, 08.06.2022
Написали десять, а отловили пять: Как обстоят дела с проблемой бездомных собак в Казани?
16:49, 07.06.2022
Их уже полгода никто не носит!: В Татарстане отменили масочный режим, но этого никто и не заметил
16:02, 03.06.2022
Пока без фрикаделек и акул: ИКЕА возобновила работу в Казани, но не так, как все предполагали
16:56, 31.05.2022
Холод - не повод срывать начало купального сезона: Казанцы уже вовсю плавают и загорают
15:44, 24.05.2022
Ассортимент больше, стоимость ниже: Где в Казани овощи дешевле в супермаркетах или на рынке?
17:45, 20.05.2022
Сахарные войска отступили: сахара в магазинах полно и он никому не нужен
17:47, 19.05.2022
Писали жалобы во все инстанции: жители дома Казани две недели сидят без горячей воды, кто виноват?
16:53, 18.05.2022
Вместо Биг Мака будет Татбургер: Как казанцы отреагировали на окончательный уход McDonald's
20:16, 09.05.2022
Без них у нас не было бы ни свободы, ни жизни, ничего: Как прошел Бессмертный полк в Казани?
18:37, 28.04.2022
Хочу попрыгать на Луне: Казанцы рассказали о том, хотели бы они стать космическими туристами
18:05, 27.04.2022
Предательства мы не прощаем: Что думают казанцы о возвращении покинувших российский рынок брендов?
19:17, 26.04.2022
Это вам не Остров Мечты и не Диво Остров: Что осталось от парка аттракционов Кырлай
18:44, 25.04.2022
Проще выкинуть одежду и новую купить: Почему в Казани резко взлетели цены на средства для стирки
16:09, 22.04.2022
Снились сочные стейки!: Корреспондент Prokazan.ru о том, каково было начать держать пост
18:40, 21.04.2022
С ума сошли! Мы разоримся!: Жители Казани шокированы очередным повышением цен в транспорте
18:37, 20.04.2022
Один раз сдал и втянулся: Житель Казани рассказал, как стал донором и ловит кайф от помощи людям
18:01, 14.04.2022
В России резко вырос спрос на пиво и водку: как с этим обстоят дела в Татарстане
16:38, 12.04.2022
Он сказал Поехали!: Что казанцы знают о Дне космонавтики и о подвиге Юрия Гагарина
18:26, 11.04.2022
Скоро на лопухи перейдем: Почему в Казани массово скупают туалетную бумагу, а цены подняли в разы
19:26, 05.04.2022
Ни в какие ворота уже, с ума сошли: В Казани резко подорожали овощи, покупатели в шоке от цен
18:26, 28.03.2022
Все как на видео только без мордобоя: Дефицит сахара и соли в Казани реальность или просто паника?
16:12, 25.03.2022
Мальчик, водочки нам принеси!: Возвращение Брата 2 в кинотеатрах Казани собрало аншлаг
11:34, 20.01.2022
Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
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Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
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У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
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Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
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Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
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Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
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Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
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Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
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Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
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Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
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Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью