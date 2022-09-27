билайн бизнес и «Кей Поинт» займутся развитием цифровой среды Дальнего Востока

билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») и компания «Кей Поинт» (бренд Key Point) при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики реализуют масштабный проект по созданию центра обработки данных (ЦОД) на территории опережающего развития «Надеждинская» (Приморский край).

Соглашение о данном взаимодействии было подписано ещё год назад в ходе VI Восточного Экономического форума (ВЭФ) генеральным директором ООО "Кей Поинт" Евгением Вирцером, директором корпоративного бизнеса восточного региона ПАО "ВымпелКом" Олегом Бирюковым и управляющим директором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергеем Скалием.

В ходе исполнения обязательств в рамках этого документа, «ВымпелКом» и «Кей Пойнт» высоко оценили потенциал взаимовыгодного сотрудничества, а также надёжность и качество применяемых технических решений. Результатом активной проработки различных аспектов партнерства стал контракт по резервированию значительного объёма ЦОД KeyPoint под технические и коммерческие мощности ПАО «ВымпелКом» в долгосрочной перспективе.

Благодаря строительству первого на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири коммерческого центра обработки данных уровня Tier III[1] по классификации Uptime Institute, «ВымпелКом» сможет безопасно разместить ключевое оборудование своей телекоммуникационной сети и расширить спектр сервисов, предоставляемых в этом стратегически важном регионе. На базе технологических возможностей ЦОД KeyPoint билайн бизнес обеспечит профессиональные ИТ сервисы для корпоративных и государственных заказчиков, которые повысят отказоустойчивость и непрерывность работы ИТ систем клиентов. Проект реализуется по модульной технологии в две очереди общей емкостью 880 ИТ-стоек. Ввод в эксплуатацию первой очереди намечен на конец 2022 года. При этом «ВымпелКом» выступает не только партнером-заказчиком проекта, но и станет одним из поставщиков телеком-услуг для клиентов ЦОД Key Point после завершения строительства трёх независимых волоконно-оптических трасс.

Оценив перспективы своего сотрудничества, «Кей Поинт» и «ВымпелКом» рассматривают новые проекты, направленные на формирование наилучших условий для развития цифровых и телекоммуникационных услуг на Дальнем Востоке и в других регионах. Результатом чего стало подписание контракта по резервированию значительного объёма ЦОД Key Point под технические и коммерческие мощности ПАО «ВымпелКом».

Реализация подобных проектов будет способствовать социально-экономическому и цифровому развитию регионов, в том числе созданию новых рабочих мест и, как следствие, повышению уровня жизни местного населения.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике ПАО «ВымпелКом»:

«На фоне постоянно меняющихся внешних факторов «ВымпелКом» способен оперативно реагировать на ситуацию и определять нестандартные стратегии развития, следуя тенденциям рынка, а зачастую, опережая их. Так, партнёрство с «Кей Поинт» обусловлено не только высоким качеством предлагаемых им решений, но и волевым решением генерального менеджмента «ВымпелКом», который один из первых среди компаний большой операторской четверки разместил ключевые узлы корпоративной сети в арендных ЦОД».

Евгений Вирцер, генеральный директор «Кей Поинт»:

«Наше стратегическое партнёрство с «ВымпелКомом» обеспечивает строящемуся ЦОД высокий кредит доверия, учитывая жесткие корпоративные стандарты этого оператора связи как в отношении эксплуатационных характеристик инфраструктуры, так и в отношении параметров предоставляемых цифровых и коммуникативных сервисов билайн».

Сергей Скалий, управляющий директор КРДВ:

«Мы оказали содействие резиденту ТОР «Надеждинская» в прохождении всех процедур согласования и получения разрешения на строительство ЦОД. В оптимальные сроки нашли подходящий для проекта земельный участок площадью 2 га по льготной арендной ставке с возможностью его выкупа по сниженной цене. Обеспечили реализацию проекта объектами инфраструктуры. Проработали вопрос предоставления свободной таможенной зоны для ввоза высокотехнологичного оборудования, чтобы запуск проекта состоялся в намеченные сроки. На территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток растет уровень деловой активности, а вместе с ним и потребность резидентов в качественной обработке больших объемов информации с высокой степенью защиты. В регионе при помощи мер господдержки реализуется все больше проектов в сферах судостроения, логистики, рыбоперерабатывающей и портовой деятельности, сельского хозяйства, туризма и отдыха. И все они нуждаются в современных цифровых технологиях».