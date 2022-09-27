В Татарстане обезумевший от злости бомж до смерти избил мужчину, с которым работал на ферме

В Татарстане 33-летний бездомный обвиняется в убийстве коллеги, с которым они вместе трудились на ферме.

По данным республиканского Следкома, все случилось в селе Ташкирмень Лаишевского района. Работники вместе решили выпить, и в процессе возлияния случился конфликт. Бездомный жестоко избил коллегу и ушел спать.

Проснувшись, он увидел, что избитый им мужчина не подает признаков жизни, еще раз ударил его несколько раз и вынес на улицу. Там тело погибшего через некоторое время нашли другие работники фермы.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда, повлекшего смерть человека, возбудили уголовное дело. Вину бомж признал, он арестован, расследование дела продолжается.