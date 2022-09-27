«Ижевск, мы с тобой»: в Казани появился мемориал в память о погибших в школьной стрельбе в Ижевске

Острой болью отозвалась в сердцах казанцев трагедия в ижевской школе № 88. В мае прошлого года такое случилось в Казани. Накануне в ижевскую школу пришел вооруженный выпускник и открыл стрельбу. Погибли 11 детей и 6 взрослых. Ранены 23 человека, 10 человек из раненых находятся в реанимации.

В Ленинском саду Казани неравнодушные горожане и представители власти пришли к мемориалу в память о погибших в школе соседней республики, сообщает мэрия столицы Татарстана. Сюда приносят цветы и игрушки.

"Мы понимаем эту боль, которую не унять никакими словами. Ижевск, мы с вами", - сказала заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.