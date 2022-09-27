В рамках частичной мобилизации призвали на фронт онкобольного мужчину с опухолью мозга

В Первоуральске военкомат призвал в рамках частичной мобилизации 43-летнего сержанта запаса, стоящего на учете в онкоцентре и имеющего ряд тяжелых болезней. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на супругу мужчины.

"Мужу позвонили из первоуральского военкомата, сказали срочно явиться для уточнения учетных данных, — сообщила женщина. — Муж приехал, там ему вручили повестку".

С вещами мужчине приказано явиться 28 сентября.

"У него одно ухо не слышит совсем, постоянные шумы и частые головные боли. Муж обращался к отоларингологу. В прошлом году сделали операцию на носовую перегородку. Но слух не восстановился. Затем на МРТ обнаружили опухоль мозга, провели срочную плановую операцию в онкологическом центре. Теперь он стоит там на учете. Слух по-прежнему не восстановился", — рассказала женщина.

На медицинские справки, по словам женщины, в военкомате даже отказались посмотреть. Сейчас мужчина собирает вещи.