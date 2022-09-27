«Тут вам не Башкирия и не Татарстан»: Элвина Грея цинично обокрали перед концертом в Нижнем Тагиле

Заслуженный артист Башкортостана и Татарстана Элвин Грей был цинично обворован перед концертом в Нижнем Тагиле. Мероприятие проводилось в ДК имени Окунева. Команда Радика Юльякшина (настоящее имя артиста) собрала вещи у гостиницы "Металлург".

Приехав на площадку, музыканты не обнаружили синтезатор. Вернувшись к гостинице, его не нашли. Тогда на место происшествия вызвали полицию.

Полицейские увидели момент кражи, он попал на запись с камер видеонаблюдения гостиницы. Воров было двое - парень и девушка. Они подошли к авто, взяли синтезатор и скрылись бегом.

Директор агентства «Нижнетагильские гастроли» Татьяна Ганенко рассказала, что музыканты были шокированы таким вопиющим поведением тагильчан. Ни в Башкирии, ни в Татарстане, где артиста очень любят, ничего подобного никогда не случалось.

Полицейские злоумышленников ищут.